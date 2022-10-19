انطلاق فعاليات معرض التعليم الدولي بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض التعليم الدولي بإكسبو الشارقة، والذي تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بمشاركة 100 من المؤسسة التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

ويتم خلال المعرض تقديم المئات من أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم، إلى جانب حضور كبير ومتميز للجامعات الإماراتية، فضلا عن مشاركة أعرق الجامعات من بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والهند.

ويتيح المعرض الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات العليا والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

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