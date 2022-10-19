إقبال كبير من الطلبة على «نجاح أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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حظي معرض «نجاح أبوظبي»- الذي اختتمت فعالياته في أبوظبي أمس- بإقبال كبير من الطلبة وأولياء الأمور الذين تنقلوا بين أجنحة الجامعات، بهدف الحصول على إجابات شافية، تتعلق بالحياة الجامعية، خصوصاً أن الطلبة على وشك الانتهاء من المرحلة الثانوية، ويقفون على أعتاب مرحلة جديدة تؤهلهم للالتحاق بالتعليم العالي.

واستهدف المعرض، الذي لاقى رواجاً كبيراً لفئات مختلفة من الطلبة سواء المرحلة الثانوية أو الجامعيين الحاليين، التعرف على البيئة الأكاديمية والحصول على نصائح اختيار التخصص المناسب، ومهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل، بجانب معرفة ما تقدمه الجامعات من منح دراسية وبرامج وأنشطة.

وخلال جولة لـ«البيان» في أجنحة المعرض، التقينا طلبة في الصف 12، بهدف معرفة توجهاتهم واستفساراتهم وما يسعون إليه، حيث تركزت أبرز الاستفسارات حول التعرف على الجامعات المحلية والنسب المئوية المتوقعة للقبول، بالإضافة إلى التخصصات الموجودة، خصوصاً التكنولوجية والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وما هي معايير القبول والنسبة المطلوبة من اختبار الإمارات القياسي «EmSAT».

وقال الطلبة فلاح الحمادي، وأحمد الحمادي، ومحمد فيصل، ومحمد صالح، ومنصور عبدالوهاب، وعائشة أحمد وفاطمة البلوشي: إن معرض نجاح أبوظبي مهم في تعريف الطلبة خصوصاً «الثانوي» بالحياة الأكاديمية الجامعية، والاقتراب من هذه المرحلة الجديدة، وهي لا شك مختلفة كلياً، من حيث طريقة التدريس والبرامج والتخصصات والأنشطة عن سابقها، ولذلك يحتم على طلاب الثانوي التعرف على متطلبات السوق ومهن المستقبل، والتخصصات المطروحة.

وأضافوا: إن الطلبة يشغلهم اختبار الإمارات القياسي «EmSAT»، وهو شرط للقبول بالجامعات والنسب المئوية والدرجات تختلف من جامعة إلى أخرى وبحسب التخصص، وقد حصلنا على إجابات شافية بهذا الصدد، بجانب توجيه بكيفية أداء الاختبار وما هي المواد المطلوبة لاجتيازه، والنسب المئوية المطلوبة للالتحاق بتخصصات معينة بالجامعات.

شروط القبول

وأشارت الطالبة شجون الشامسي إلى أن المعرض فرصة للوقوف على استفسارات عدة في مخيلتها وأبرزها شروط القبول، والتخصصات المطروحة، وما هو الجهد المطلوب للوصول إلى الهدف، بجانب التعرف على الجامعات وتقييمها، من حيث التخصصات ومعايير القبول ومتطلبات الجامعة وأنشطتها وأيضاً بما يتوافق مع إمكاناتها ومهاراتها والمعرفة، التي حصلت عليها خلال دراستها في التعليم الأساسي.

نجاح كبير

من جانبه، قال أحمد الملا مدير إدارة «نجاح» والمشاركة الطلابية في كليات التقنية العليا: إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً، من حيث إقبال الطلبة وأولياء الأمور، حيث تطرح كليات التقنية برامج متنوعة، مشيراً إلى أن الطلبة يبحثون عن إجابات خاصة بالتخصصات المطروحة والبرامج، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، ولها علاقة كبيرة بالمشاريع المستقبلية الطموحة في مجال الهندسة، والتخصصات التقنية، مضيفاً: إن أبرز الاستفسارات تدور حول التخصصات المطروحة، وسنوات الدراسة والتدريب والفرص المتاحة بشكل عام.

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