جامعة زايد ترتقي أكثر من 300 مرتبة في تصنيفات «تايمز»

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت جامعة زايد، المؤسسة الرائدة في توفير سبل التعليم العالي المبتكرة، أعلى تصنيف لها على الإطلاق في تصنيفات تايمز للتعليم العالي (THE) العالمية المرموقة للعام 2023، حيث تم إدراجها ضمن أفضل 600-501 على مستوى العالم، ما يعني ارتقاء المؤسسة الأكاديمية لأكثر من 300 مرتبة منذ عام 2021.

وبهذه المناسبة عبر الدكتور مايكل آلين، القائم بأعمال نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية، عن سعادته بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة زايد وقال: إن تصنيفات تايمز للتعليم العالي تُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية حول العالم، واستمرار صعود جامعة زايد في التصنيف العالمي جاء من تركيزنا المكثف على البحث العلمي، ولدينا خطط طموحة لتوسيع هذه القدرات بشكل أكبر في المستقبل، ونسعى كذلك بالتركيز على البحوث المتعلقة بالبرامج المتداخلة التخصصات والبحوث التطبيقية كأحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة التحولية لتعزيز مكانتها ودورها في المجال الأكاديمي والتطبيقي والبحث العلمي.

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