120 دقيقة مدة اختبار الإمارات القياسي لـ«العربية»

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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عممت وزارة التربية والتعليم نماذج تدريبية لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية الذي يستهدف طلبة الثاني عشر، على المدارس، وتضمن النموذج شرحاً عن الاختبار نفسه ومضمونه ومجالات التقييم، والموضوعات، وكيفية توزيع الدرجات وفق كل فئة.

وحددت الوزارة الوقت الإجمالي للاختبار بـ120 دقيقة، موزعة على 35 دقيقة لكل من القراءة وبنية اللغة والمفردات، و50 دقيقة مخصصة للكتابة، ويشمل الاختبار 90 سؤالاً، تأتى على شكل اختيار من متعدد وسؤال مقالي واحد، ويتكون الاختبار من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يتضمن قراءة نصوص طويلة معلوماتية أو سردية، أو غير خطية مثل الرسوم البيانية والسيرة الذاتية والأحوال الجوية، وكذلك مجموعة من النصوص القصيرة التي تتناول موضوعات ثقافية، علمية، اجتماعية، واقتصادية، وعلى الطالب الإجابة عن مجموعات الأسئلة من نوع الاختبار من متعدد، وهي تقيس مؤشرات أداء الطلبة وفق معايير تقييم مهارة القراءة.

والقسم الثاني هو بنية اللغة والمفردات ويشمل مجموعة أسئلة تقيس مهارات الطلبة في النحو والصرف والإملاء، وكذلك مدى معرفتهم بالمفردات الشائع استخدامها في مرحلتهم العمرية، وقد تمّ التأكد من ملاءمة هذه المفردات للثقافة المحلية، وفائدتها للمحتوى الأكاديمي، أما القسم الثالث والأخير فهو الكتابة، ويتضمن مهمة كتابية واحدة لنص إقناعي في أحد الموضوعات التي تحتمل وجهتي نظر متباينتين، وهو يشكّل 30 في المئة من الدرجة الكلية للاختبار.

وشرحت الوزارة أنه تمّ بناء الاختبار بالاعتماد على المعايير الوطنية لتعليم اللغة العربية في الدولة وتقييمها، وهو اختبار إلكتروني معياري يهدف إلى قياس مدى امتلاك الطلبة مهارات فهم المقروء، والكتابة باللغة العربية عند إكمالهم مرحلة التعليم العام، وقبل التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، أي طلبة صف الثاني عشر أو ما يعادل ذلك في المناهج الأجنبية. وتركز مجالات تقييم الطلبة في اختبار اللغة العربية في «إمسات» على قياس 13 مهارة مختلفة.

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