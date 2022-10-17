«التعليم الهجين» على طاولة مؤتمر «أنثولوجي توغيذر» الشرق الأوسط

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تنطلق اليوم أعمال مؤتمر «أنثولوجي توغيذر» الشرق الأوسط الذي تنظمه مؤسسة «أنثولوجي» لحلول التعليم، والذي يهدف لدعم مسيرة التعليم والتعلم في مختلف دول العالم، حيث تستمر فعالياته اليوم وغداً في فندق كونراد دبي، بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة للتعليم العالي و200 خبير تربوي من أكثر من 20 دولة.

ويضم المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في دبي، أكثر من 17 جلسة نقاشية إلى جانب عدد من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية لتسليط الضوء على «التعليم الهجين» في الجامعات بمشاركة لفيف من الخبراء والأكاديميين والتربويين من مختلف دول العالم، لإطلاق العنان لمناقشات عميقة هادفة يقودها خبراء في مجال التعليم العالي.

وتركز جلسات المؤتمر على مواضيع نوعية تركز على أبرز مبادئ التصميم التعليمي الخاصة بالدورات الرقمية وبناء تجارب تعليمية أكثر شمولية، ومن المقرر أن يقدم دنكان ستيفنز، مؤلف كتاب «Effective Influence»، خطاباً لمساعدة المعلمين على إرساء التعاون بشكل أكثر فاعلية وتبني التغيير بينما يفكرون في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال أوليغ فيغلين، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «أنثولوجي»: «لا يزال المعلمون والطلاب في الشرق الأوسط يواجهون مجموعة جديدة من التحديات المتعلقة بالتعلم الهجين. لذلك من الضروري جمع أفضل الأفكار في هذا القطاع لتحديد المسار الصحيح للمضي قدماً».

وأضاف قائلاً: «سيساعد المؤتمر على تعزيز النقاش بين قادة مؤسسات التعليم العالي في المنطقة حول القضايا الملحّة، مع التركيز على تأثير التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستقبل التعليم وعلى دعم جميع المتعلمين لتحقيق النجاح».

سيتناول المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين مواضيع مهمة تشمل تسجيل الطلاب والاحتفاظ بهم، ونجاحهم من خلال التعلم الرقمي والمدمج، والاعتماد الأكاديمي، والتقييم وتسجيل الملاحظات عبر الإنترنت، وتحليل البيانات وحمايتها، والتعلم الشامل وغيرها من المواضيع.

خبراء

واشتملت قائمة المتحدثين والمشاركين في المؤتمر نخبة من خبراء التعليم العالي على مستوى العالم، منهم الدكتور هزاع الشريف، مساعد وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية، الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وسميرة راسولوفا، مدير الدائرة الأكاديمية والشؤون الجامعية في جامعة ADA الأذربجانية، الدكتور أصلي حسن، مدير مركز التعليم والتعلم في جامعة خليفة، ودارين أبو ليل، مديرة قسم التواصل مع أصحاب الهمم في جامعة زايد، وداني قزي، مدير التعلم الإلكتروني في جامعة سيدة اللويزة، والدكتور حسن الغامدي، عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات في جامعة الباحة، والدكتور مصلح العضايلة، مدير التعلم الإلكتروني في جامعة الملك فيصل.

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