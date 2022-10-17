«التربية» تفتح باب التسجيل في البعثات الخارجية لربيع 2023

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم في البعثات الخارجية لربيع 2023 هو 4 نوفمبر المقبل، لافتة إلى ضرورة استكمال جميع نواقص طلب التقديم قبل 18 من الشهر نفسه، أما إعلان نتائج القبول فسيكون في 28 من الشهر ذاته.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل 4 أكتوبر الجاري، على أن يستمر لمدة شهر من تاريخ الإعلان، ومن ثم سيتم النظر فقط في الطلبات المكتملة لمنح البعثات الدراسية من بعد تاريخ 4 نوفمبر المقبل.

وحول الطلبة الذين لم ينتهوا من موسمهم الدراسي لفتت الوزارة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن فتح الموسم من برنامج البعثات الدراسية ليتمكن الطلبة الراغبون من الالتحاق بالبعثات، وسينتهون من دراستهم في موعد بعد إغلاق الموسم 2022-2023.

وتستهدف البعثات الخارجية مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لدراسة البكالوريوس، عن طريق التقدم بطلب من خلال الوصول إلى خدمة طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين.

شروط

ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها أن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

وحددت الوزارة شروطاً يجب مراعاتها عند اختيار مؤسسة التعليم العالي الموفر فيها القبول، تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المرادة دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المرادة دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث، ما عدا أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأن يكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المرادة دراسته وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وأن تكون في إحدى الدول المحددة للابتعاث، وتستثنى جامعة Berklee College of Music في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة برامج الموسيقى من شروط التصنيف.

معادلة

وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق المؤهل السابق من قبل الوزارة، وأن يلتزم بالمدة المطلوبة للانتظام بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.

وشددت على أهمية اجتياز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة ضمن متطلبات الابتعاث.

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