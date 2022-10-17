جامعة الشارقة تخرّج منتسبين للدبلومات المهنية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت جامعة الشارقة حفل تخريج لمنتسبي أربعة برامج من الدبلومات المهنية، التي نظمها معهد التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، وهي: «دبلوم حماية الطفل» و«البرنامج التدريبي صحتي حياتي» من دائرة الخدمات الاجتماعية، وكذلك «الدبلوم المهني لمهارات البرلمان للطفل العربي» و«الدبلوم المهني في التسجيل العقاري»، وذلك بحضور علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وأحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني.

وألقى مدير الجامعة كلمة أكد فيها دور جامعة الشارقة واهتمامها ببناء المعايير العلمية والفكرية والمهارية للإنسان، والذي يسهم بصورة أو بأخرى في بناء النهضة الحضارية لإمارة الشارقة، وللدولة بشكل عام.

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