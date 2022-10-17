طلبة الإمارات يفوزون بجائزة أحسن تصميم للروبوتات في أمريكا

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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فاز فريق طلبة مركز «استيما»، المعتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بجائزة أحسن تصميم في مسابقة الروبوتات العالمية «فيكس» بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث مثل الطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت آلاء الشروف المديرة التنفيذية لمركز استيما، والمشرفة على الفريق لـ «البيان»، أن الفريق الذي يتكون من 3 طلاب، وهم عمر داوود، وأيان نشيم، وإتيان ديكروزات، كانوا قد فازوا في المسابقة المحلية للروبوتات التي نظمت في الدولة، وحصدوا جائزتين، وهما: جائزة التميز، وجائزة المهارات الفردية، بالإضافة إلى أنهم حصدوا المركز الأول في تحديات الألعاب الجماعية في مارس الماضي 2022، ليتأهلوا بعدها للنهائيات في المسابقة الدولية للروبوتات التي نظمت في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2022، ليفوزا بجائزة أحسن تصميم باسم دولة الإمارات.

وأضافت أن فريق الإمارات من الجامعة الكندية، تنافس مع أكثر من 70 فريقاً، و2000 مشارك من كل الفئات العمرية من حول العالم، حيث تعتبر هذه المسابقة، هي أكبر مسابقة روبوتات على مستوى العالم، وفق موسوعة غينيس، ويتنافس فيها طلبة من جميع دول العالم، من فئات عمرية مختلفة، وذلك بعد التأهل من المسابقات المحلية في كل دولة.

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وقالت الشروف: إن فريق «استيما»، مثّل الإمارات في المسابقة العالمية، كما مثّلها أيضاً خلال فعاليات موكب الأمم المصاحب للمسابقة، حيث تناول الحديث عن أهم وأبرز المعالم السياحية في الدولة، وما تتميز به من ثقافة محلية، والدعم الكبير واللامحدود الذي يجده طلابها والطلاب المقيمون من القيادة الرشيدة، التي تشجع على الإبداع والابتكار، وتخصص له فعاليات للاحتفاء به سنوياً.

وأوضحت أن المركز يحرص على إشراك الطلبة في المسابقات المحلية والدولية، من أجل تطوير مهاراتهم وصقل شخصياتهم، بغرض تأهيلهم للنجاح في سوق العمل المستقبلي، بالإضافة إلى تسليحهم بالمهارات والتخصصات اللازمة لنمو الاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن مركز «استيم»، معتمد من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومعتمد أيضاً من مؤسسة استيم الأمريكية.

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