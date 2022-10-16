جامعة أبوظبي تستعرض إنجازاتها في «نجاح للتعليم»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تشارك جامعة أبوظبي في الدورة الـ 16 من معرض «نجاح 2022» للتعليم الذي يقام اليوم بدعم من وزارة التربية والتعليم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى بعد غد بجناح يتضمن عدداً من الأنشطة بما في ذلك منصة التصوير التلقائي بزاوية 360 درجة.

وتستعرض الجامعة أبرز الاعتمادات والتصنيفات العالمية التي حصلت عليها بما في ذلك صدارتها للمركز الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمركز السابع على المستوى العربي، وكذلك قائمة أفضل 350 جامعة مرموقة على المستوى العالمي.

وذلك في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية للعام 2023 الذي شاركت فيه الجامعة لأول مرة. وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: إن المعرض يتيح للجامعة فرصة عرض أحدث ما توفره للطلاب المحتملين وأولياء أمورهم من برامج أكاديمية ومرافق متطورة، فضلاً عن الالتقاء بالمؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية لتبادل المعارف والخبرات.

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