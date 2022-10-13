جامعة الشارقة تتقدم 150 مرتبة عالمياً ضمن تصنيف «التايمز»

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن طموحات وأهداف الجامعة التي تترجم من خلال الخطط والاستراتيجيات المدروسة تجعل من مسيرتها في تقدم دائم ومتسارع للوصول إلى أفضل المراتب العالمية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مؤسس جامعة الشارقة.

تطوير

وقال سموه - بمناسبة إعلان تقدم جامعة الشارقة بأكثر من 150 مرتبة ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي الخاص بالجامعات على مستوى العالم للعام 2023م: «سعداء بالتقدم الكبير والذي يُحسب للقائمين على جامعة الشارقة ونيلها مع جامعة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدولة،.

مما يؤكد ويعزز من مكانة ودور جامعة الشارقة أكاديمياً وعلمياً وبحثياً، ويمثل تفوقها بمراتب كبيرة ضمن منافسة مميزة بين الجامعات مؤشراً واضحاً على المسلك الصحيح الذي تنتهجه الجامعة وتسير فيه بخطى واثقة ومتزنة».

ولفت سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن النجاح الحقيقي الذي تعتز به الجامعة هي مخرجاتها الرئيسية من كوادر رائدة تم تخريجهم، نراهم اليوم صناع قرار وعلماء وباحثين ومستشارين وتنفيذيين يقودون دفة المجتمعات بعلم ومعرفة ومهارة، كان لجامعة الشارقة دور كبير في غرسها وصقلها، مؤكداً سموه مواصلة الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية ورفدها بأحدث الأساليب والتقنيات، وتعزيز العلاقة بين كافة فئات وأطراف المجتمع الجامعي.

جودة

وكانت مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم قد أعلنت، أمس، عن نتائج تصنيف الجامعات على مستوى العالم للعام 2023م.

حيث تربعت جامعة الشارقة مع جامعة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الدولة، وقفزت إلى فئة أفضل (251 ـــ 300) جامعة على المستوى العالمي، محققة تقدماً بأكثر من 150 مرتبة في هذا التصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي.

كما حققت جامعة الشارقة المرتبة السابعة عربياً ضمن التصنيف نفسه للجامعات في المنطقة العربية، ويعد تصنيف التايمز للجامعات 2023م هو الأكبر منذ إطلاقه من حيث عدد الجامعات المشاركة، حيث تضمن التصنيف 1799 جامعة يمثلون 104 مناطق جغرافية حول العالم.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة - بهذه المناسبة - أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لاستراتيجية الجامعة التي وضعها مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبقيادة رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي.

والتي تركز في جوهرها على جودة العملية التعليمية بمختلف جوانبها والعمل بالبحث العلمي الرصين والتطبيقي الهادف لخدمة وتنمية المجتمع. كما حققت الجامعة المركز رقم 68 على مستوى جامعات العالم في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية التي أنجزت في الجامعة.

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