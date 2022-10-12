«بيئة - أبوظبي» تطلق منصة «التعليم الإلكتروني الخضراء»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن إطلاق منصة «التعليم الإلكتروني الخضراء»، التي تعتبر أول أداة تعليمية إلكترونية مخصصة للمواضيع البيئية في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والوعي البيئي؛ مع التركيز بشكل خاص على البيئة المحلية في إمارة أبوظبي وسبل المحافظة عليها، وذلك في إطار سعيها لتوفير وسيلة تعليم إلكتروني رائدة عالمياً في مجال القضايا البيئية.

وخلال المرحلة الأولى، سيتم إطلاق المنصة للمدارس الحكومية والخاصة، حيث سيتمكن الطلبة والمدرسون والخبراء البيئيون من الاستفادة من المحتوى والدورات التدريبية المتاحة في المنصة، في حين ستكون المنصة جاهزة للإطلاق في عام 2023 لكافة المعنيين بالقضايا البيئية، وستكون متاحة للاستخدام من قبل الجميع، وفي تلك المرحلة ستتمكن المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية من إنشاء ومشاركة محتواهم البيئي ودوراتهم التعليمية المتخصصة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: تعتبر «منصة التعليم الإلكتروني الخضراء» منصة تعليمية إلكترونية متطورة تم إطلاقها بهدف توفير مرجع رائد عالمياً للتعليم الإلكتروني البيئي، وفي هذه المرحلة، سيتم استهداف المدارس، في حين ستتمكن المؤسسات البيئية الرائدة والجامعات والمؤسسات الدولية في المستقبل من تطوير المحتوى الخاص بها وفقاً لإرشادات هيئة البيئة في أبوظبي وتحميله على المنصة.

وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة أسهمت بظهور منصات التعليم الإلكتروني، خاصة مع ما شهده العالم مؤخراً من تطور وتسارع ملحوظ في مجال التقنيات المتطورة والمبتكرة، ومع مواكبة التطورات التي أدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في مختلف مجالات الحياة، بات من الضروري على الجميع الالتزام بأسلوب حياتي أو منهجي جديد خاصة بعد جائحة كورونا، والتي أسهمت بتسريع الاعتماد على المناهج والبرامج التعليمية الإلكترونية، حيث أصبحت رقمنة المعلومات اتجاهاً عالمياً، ووصل عدد الذين درسوا عبر الإنترنت خلال عام 2021 إلى 92 مليون شخص.

منصة

وأكدت الظاهري التزام هيئة البيئة في أبوظبي بتسهيل الوصول إلى المعرفة البيئية من خلال توفير منصة تعليمية إلكترونية قوية وفعالة وسهلة الاستخدام نستطيع من خلالها نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، مع التركيز على توعية الشباب حول كيفية الاهتمام بالبيئة، والمساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ عليها.

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