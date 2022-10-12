جامعة الشارقة تتقدم 150 مرتبة على مستوى العالم

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن طموحات وأهداف الجامعة التي تترجم من خلال الخطط والاستراتيجيات المدروسة تجعل من مسيرتها في تقدم دائم ومتسارع للوصول إلى أفضل المراتب العالمية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة.

وقال سموه بمناسبة إعلان تقدم جامعة الشارقة بأكثر من 150 مرتبة ضمن تصنيف التايمز للتعليم العالي الخاص بالجامعات على مستوى العالم للعام 2023 (سعداء بالتقدم الكبير والذي يُحسب للقائمين على جامعة الشارقة ونيلها مع جامعة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدولة، ما يؤكد ويعزز من مكانة ودور جامعة الشارقة أكاديمياً وعلمياً وبحثياً، ويمثل تفوقها بمراتب كبيرة ضمن منافسة مميزة بين الجامعات مؤشراً واضحاً على المسلك الصحيح الذي تنتهجه الجامعة وتسير فيه بخطى واثقة ومتزنة).

نجاح

ولفت سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن النجاح الحقيقي الذي تعتز به الجامعة هو مخرجاتها الرئيسية من كوادر رائدة تم تخريجهم، نراهم اليوم صناع قرار وعلماء وباحثين ومستشارين وتنفيذيين يقودون دفة المجتمعات بعلم ومعرفة ومهارة، كان لجامعة الشارقة دور كبير في غرسها وصقلها، مؤكداً سموه مواصلة الجامعة في تطوير منظومتها التعليمية ورفدها بأحدث الأساليب والتقنيات وتعزيز العلاقة بين كافة فئات وأطراف المجتمع الجامعي.

وكانت مؤسسة التايمز للتعليم العالي المتخصصة بتصنيف الجامعات على مستوى العالم قد أعلنت اليوم الأربعاء عن نتائج تصنيف الجامعات على مستوى العالم للعام 2023م، حيث تربعت جامعة الشارقة مع جامعة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الدولة، وقفزت إلى فئة أفضل (251-300) جامعة على المستوى العالمي محققة تقدماً بأكثر من 150 مرتبة في هذا التصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي، كما حققت جامعة الشارقة المرتبة السابعة عربياً ضمن نفس التصنيف للجامعات في المنطقة العربية، ويعد تصنيف التايمز للجامعات 2023م هو الأكبر منذ إطلاقه من حيث عدد الجامعات المشاركة، حيث تضمن التصنيف 1799 جامعة تمثل 104 مناطق جغرافية حول العالم.

انجاز

من جانبه أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لاستراتيجية الجامعة التي وضعها مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبقيادة رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والتي تركز في جوهرها على جودة العملية التعليمية بمختلف جوانبها والعمل بالبحث العلمي الرصين والتطبيقي الهادف لخدمة وتنمية المجتمع.

تقدم

وأوضح مدير الجامعة أن النتائج التفصيلية لهذا التصنيف تشير إلى تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظاً في معظم مؤشرات التقييم التي يقوم عليها هذا التصنيف، والتي تُعد من أفضل التصنيفات العالمية وأكثرها مهنية ومصداقية، حيث حققت الجامعة المركز الخامس على مستوى جامعات العالم في مؤشر النظرة الدولية للجامعة والذي يبرز مكانة الجامعات من خلال التنوع الثقافي والاجتماعي للطلبة الدراسين فيها وأعضاء هيئتها التدريسية، وكذلك تنوع المشاريع البحثية التي تنجز فيها مشاركة مع كبرى الجامعات العالمية ونشرها في مؤتمرات ومجلات ودوريات علمية متنوعة على المستوى الدولي.

كما حققت الجامعة المركز رقم 68 على مستوى جامعات العالم في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات من البحوث والدراسات العلمية التي أنجزت في الجامعة، ما يؤكد جودة وأهمية تلك البحوث العلمية كمًا وكيفًا ويؤكد رصانتها بصفتها مرجعًا علميًا لكثير من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم في ميادين البحوث والدراسات العلمية.

تطوير

ويأتي إنجاز جامعة الشارقة بفضل تقدمها المستدام في تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج جديدة تواكب التعليم الحديث، وكافة أشكال التطور في مجالات البحث العلمي ولاسيما تطوير وتوسيع دوائر الشراكة الدولية مع كبرى جامعات العالم، حيث تبوأت المركز الخامس عالمياً في مؤشر السمعة الدولية. ويظهر الجهد الكبير الذي عملت عليه الجامعة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من ضمن فئة (801-1000) في عام 2019، لتدخل ضمن أفضل (401-500) جامعة في عام 2022.

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