«مؤسسة الإنتاج البرامجي لمجلس التعاون» تنجز رسالة جديدة لمكافحة التنمر

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شفيق السيد عمر بأن المؤسسة فرغت من إنجاز رسالة جديدة بعنوان «طالبات أولى رابع» وهي رسالة لمكافحة التنمر الذي تواجهه نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في المراحل الأولى من الدراسة.

وتابع شفيق السيد عمر: إن مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك قد تعاونت في إنجاز هذه الرسالة مع عدد من المبدعين والاختصاصيين في المجالات التربوية والفنية والتقنية من أجل تحقيق هذه الرسالة ذات الأبعاد التربوية والاجتماعية. وبعد مجموعة من البحوث والدراسات الميدانية من أجل إعداد هذه الرسالة التي جاءت من حيث والشكل والمضمون معبرة عن ملامح التنمر وأبعاده وآثاره النفسية وأيضاً أهمية خلق حملة لمواجهة هذا التنمر بين الأطفال لحماية بعضهم بعضاً.

وأشار شفيق السيد عمر إلى أن المؤسسة قد حققت خلال الأشهر الستة الماضية مجموعة من أحدث الرسائل ذات الأهداف الاجتماعية والتربوية وتم بثها على حساباتها الرسمية. كما تحضر لعدد آخر من الرسائل التي ستجد طريقها إلى جمهور المشاهد سواء من خلال الفضائيات الخليجية أو عبر الحسابات الخاصة بالمؤسسة.

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