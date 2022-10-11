«التربية» تكشف عن مشاريع ابتكارية جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك وزارة التربية والتعليم في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر أعماله حتى 14 أكتوبر الجاري. ويستعرض جناح الوزارة مشاريع مبتكرة تستند إلى المعرفة والتقنيات الحديثة، والتكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية الفعالة لخدمة المجتمع، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى التعريف بخدمات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية إن معرض جيتكس يرسخ الجهود البارزة في التحول الرقمي والتقني بدولة الإمارات، ويبرز آخر ما توصل إليه عالم التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، لبناء جسور مستدامة مع المستقبل، لتحقيق التحولات الجذرية بالتقنيات الرقمية، لاسيما المرتبطة بتهيئة البيئة التربوية ورفدها بتطبيقات ذكية ورقمية تسهم في تعزيز تطور المنظومة التعليمية.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تشارك في معرض جيتكس التقني بباقة من الخدمات الذكية من بينها بوابة التدريب العملي وهي منصة إلكترونية توفر للطلاب المواطنين فرصة البحث عن برامج تدريب عملية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى اختبار الإمارات القياسي، المبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة، ومنصة «نهلة وناهل» التي تعتبر أول منصة تثقيفية وترفيهية على مستوى العالم ناطقة باللغة العربية، ومنصة «ماي أون» التي تتيح للطلبة الوصول لمكتبة رقمية متكاملة.

كما تشارك الوزارة في ورش عمل مختلفة خاصة بالميتافيرس، والألعاب التعليمية المطورة، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية وخلق جيل رقمي من المتعلمين، أبرز تحديات المستقبل في التحول الرقمي، وأهداف برامج التعلم عن بعد في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز