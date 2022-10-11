6 فرق إماراتية تتأهل لنهائيات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات فرع إدارة التكنولوجيا IEEE TEMS -بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي والمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE، عن نتائج تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وقد تأهل في التحدي 6 فرق من 3 مسارات رئيسية تمثل مسار الشركات الناشئة ومسار مشروعات التخرج ومسار المدارس الثانوية، وذلك للمشاركة في نهائيات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي سينعقد في غداً 12 من أكتوبر، على هامش فعاليات الدورة الـحالية لـ «جيتكس جلوبال 2022» الذي ينعقد تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافي التام من أزمة كوفيد 19.

وقد شارك في تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في دورته الرابعة ما يقرب من 42 فريقاً، بمعدلات مشاركة للفتيات بلغت 60 % مقابل 40 % للشباب، وقد تضمنت الأفكار الفائزة حلولاً ذكية لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والأمن السيبراني والأوتوموتيف، حيث فاز بالمركز الأول عن مسار الشركات الناشئة تطبيق Botpot بينما احتل المركز الثاني تطبيق Talysis education وفي مسار مشروعات التخرج احتل المركز الأول مشروع Wearable Multi-Sensor بينما جاء في المركز الثاني مشروع A secure password، وفي مسار المدارس الثانوية فاز بالمركز الأول Hands on Steers واحتل المركز الثاني UAE-OUTINGS.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي حرص الجامعة على الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات وعدد من الجامعات العربية المرموقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المهتمة بتحقيق التحول الرقمي مشيراً إلى أن تطور مجالات تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يتطلب العمل على ترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية وصولاً إلى التحول الرقمي والاقتصاد المستدام الذي تنشده وتعمل على الوصول إليه المجتمعات العربية.

وهنأ المتأهلين مشيداً بجهدهم وابتكاراتهم وأشار إلى أهمية الابتكار والابداع وخاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة وضرورة بناء نظام تعليمي يحفز الطلبة والشباب على الغوص في هذه المجالات.

كما لفت إلى محورية دور الجهات التعليمية والحكومية في تشجيع الإبداع والابتكار وتشجيع هذه المواهب والمبادرات الإبداعية والتي تلعب دوراً أساسياً في تنمية وعي الشباب، مشيراً إلى أن دور الجامعة يأتي في هذا الإطار لما له من تأثير في ازدهار وتنمية وتوسيع مدارك وآفاق الفرد والمجتمع.

من جانبه، صرح المهندس محمد عبود نائب رئيس IEEE TEMS للعضوية والتسويق قائلاً: «إننا سعداء بهذه النتائج الإيجابية التي تعكس قدرة الشباب والفتيات في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق العنان لمواهبهم الرقمية وقدرتهم على ابتكار أفكار بناءة من شأنها دعم اتجاهات الدولة في تحقيق الرؤى المستقبلية، فضلاً عن أن الأفكار التي شاركت في التحدي ساهمت في توضيح رؤية قادة المستقبل من الكوادر البشرية في دولة الإمارات بمختلف المراحل العمرية في الاعتماد على الأدوات الرقمية باعتبارها أداة للتنمية وأحد المعطيات الرئيسية في النهضة لمختلف القطاعات الرئيسية».

تجدر الإشارة إلى أن حفل نهائيات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في دورته السادسة سيقام بمشاركة 40 فريقاً من 12 دولة عربية هم الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، تونس، والإمارات العربية المتحدة.

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