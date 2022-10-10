«هندسة» جامعة الشارقة تنظم ملتقى تبادل الخبرات والمهارات لخريجيها

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت رابطة خريجي جامعة الشارقة ملتقى خريجي كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وحرص عدد كبير من المهندسين والخبراء في كافة القطاعات الهندسية من خريجي الكلية الذين يشغلون حالياً الكثير من المناصب والوظائف القيادية في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، على حضور هذا الملتقى ومناقشة وتبادل ونقل خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم العلمية والعملية إلى الطلبة الدارسين في الكلية حالياً.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن جامعة الشارقة الآن هي من الجامعات الكبرى ليس فقط على المستوى المحلي، بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بعدد البرامج الأكاديمية التي تطرحها وتخصصاتها المتنوعة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل، وعدد كلياتها ومعاهدها البحثية والعلمية.

وأوضح أن كلية الهندسة بجامعة الشارقة تعد أكبر وأهم كلية متخصصة في مجال الهندسة بدولة الإمارات، ووجه الدعوة لكل الخريجين من أعضاء الرابطة لحضور فعاليات احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي . من جانبه أشار الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والقائم بعمل عميد كلية الهندسة، إلى أنه يوجد العديد من المجالات والعلاقات التي تربط الكلية بخريجيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز