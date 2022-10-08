مركز بحثي لجامعة خليفة يحصل على اعتماد «صحة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن حصول مركز التكنولوجيا الحيوية في الجامعة على اعتماد دائرة الصحة في أبوظبي ليصبح بذلك أول مختبر بحثي غير تشخيصي في الدولة يحصل على هذا الاعتماد لاستيفائه جميع المعايير الخاصة بمتطلبات الممارسات الطبية المعتمدة.

ويؤكد اعتماد الدائرة على أن مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة يتمتع بجميع الأدوات والبنية التحتية التي تؤهله لتدريب الخريجين الجدد والمتدربين والمتطوعين في مجالات الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة والكيمياء الحيوية السريرية في بيئة بحثية عالمية المستوى، كما يتيح الفرصة لخريجي جامعة خليفة، أو أية جامعة أخرى محلية أو دولية من الراغبين في الحصول على شهادة تؤهلهم ليصبحوا أخصائيين في تكنولوجيا المختبرات الطبية، الانضمام للمركز.

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