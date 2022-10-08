14000 حاسوب وفرتها «ألف للتعليم» للطلبة والمعلمين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت شركة «ألف» للحلول التكنولوجية في قطاع التعليم، أنها تعمل على توفير أكثر من 14 ألف جهاز حاسب آلي للطلبة والمعلمين بمواصفات خاصة تتوافق مع الاحتياجات التعليمية لمنصة «ألف»، من بينها 8627 جهازاً تم تخصيصها لطلبة الصف الـ 5 في أكثر من 140 مدرسة حكومية.

كشفت عن ذلك، الدكتورة عائشة اليماحي مستشار مجلس إدارة الشركة، مشيرة إلى حرص «ألف» على تجهيز جميع المدارس بالبنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات المطلوبة لمنصة «ألف» للعمل على توفير أفضل تجربة للطلبة وللمعلمين، كما خصصت مهندس دعم في كل مدرسة لحل المشكلات الفنية ذات الصلة بالعملية التعليمية.

وذلك من أجل استجابة أسرع للمشكلات وحلها، وأكدت وجود فريق عمل مكرس بالكامل في مقر «ألف» لحل المشكلات المعقدة ويمكن الوصول إليه من خلال قنوات مختلفة عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة الحية.

حلول

وأوضحت الدكتورة عائشة اليماحي بأن «ألف» عملت على جمع وتحديث أجهزة 5109 طلاب وطالبات من 140 مدرسة وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى تسليم وتوفير وتخصيص 895 عربة شحن ذاتية مثبتة مسبقاً يستفيد منها 28640 طالباً.وقالت اليماحي: إن منصة «ألف» توفر للطلاب أساليب مبتكرة لفهم الدروس الصعبة.

وذلك عن طريق تجزئة المحتوى إلى جانب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية، وذلك بهدف مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات وإتقان الدروس بشكل تدريجي، وتعتبر منصة «ألف» واحدة من أكثر أنظمة المراقبة المدرسية تطوراً، حيث تعمل على تتبع التقدم الحاصل على مستوى المدرسة والصفوف وصولاً إلى المستوى الفردي للطلبة.

وتابعت: إن المنصة تقدم خططاً تعليمية متوافقة مع المناهج الدراسية ووسائل عرض تعليمية مناسبة للبيئة الصفية، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في توفير وقت وجهد المعلم المبذول في الإعداد والتخطيط للدروس اليومية، بتكنولوجيا تقدم بيانات فورية وتسمح بتقديم الدعم للمتعلم بشكل لحظي ومتواصل.

وتوفر المنصة بيانات تقييمية توضح ما يعاني منه الطلاب وما هي طبيعة المساعدة التي يحتاجونها.

تدريب

تقدم «ألف» للتعليم برامج التدريب المهني لمساعدة المعلمين على توظيف أدوات التكنولوجيا بشكل فعال في الفصول الدراسية، كما تقدم للمدارس لوحة معلومات خاصة حول مجرى الدروس في كل صف خلال اليوم الدراسي، وعملت «ألف» على تطوير مهارات 1400 معلم.

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