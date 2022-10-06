جامعة الإمارات الأولى محلياً والثانية خليجياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهرت نتائج منظمة تصنيف الجامعات العالمي «كيو إس للعام 2023» تقدم جامعة الإمارات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لتحصل على المرتبة الأولى في الدولة، والمرتبة 2 في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تصنيف QS لماجستير إدارة الأعمال العالمية 2023.

وجاء تصنيف برنامج الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد وفق عدد من المعايير التي تم أخذها في الاعتبار لترتيب ماجستير إدارة الأعمال العالمية ضمن تصنيف QS Global MBA وهي: القابلية للتوظيف، وقيادة الفكر، بالإضافة إلى ريادة الأعمال، وإنجازات الخريجين، وعائد استثمار الطلاب في البرنامج، وكذلك تنوّع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضحت الدكتورة ثريا لابين، مديرة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات: هذا الترتيب لعام 2023 لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال لدينا هو نتيجة نهج تعاوني بين طلابنا المميزين، وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية وقيادة الجامعة.

وأشارت إلى أن هدف كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو تقديم برامج ذات تأثير حقيقي للطلبة على جميع المستويات الأكاديمية والمهنية وحتى الشخصية، لتطوير قادة المستقبل والمجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ تفكيرهم العالمي والاستشرافي للحفاظ على نهج الاستدامة في المؤسسات والمنظمات.

والجدير بالذكر أن تصنيف «كيو أس للجامعات العالمية: QS World University Rankings» هو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم تنشره كواكواريلي سيموندس: Quacquarelli Symonds-‏ المختصة بالتعليم. وتوفر تحليلاً مقارناً مستقلاً لـ15200 برنامج جامعي فردي تدرس في 1543 جامعة في 88 موقعاً عبر العالم في 51 تخصصاً أكاديمياً.

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