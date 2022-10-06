«أبوظبي التقني» يحتفل بيوم المعلم في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، احتفالات مميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، حيث شملت الاحتفالات كل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة.

وشهد الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام «أبوظبي التقني»، الاحتفال الرئيسي في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، والذي تم خلاله تكريم نخبة من الكفاءات المتميزة من معلمي التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب استعراض فعاليات متنوعة قدمها الطلبة، وذلك تقديراً لدور المعلم في صناعة مستقبل الوطن والمواطن.

وحضر التكريم الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ«أبوظبي التقني»، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، وعيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، ونخبة من المسؤولين.

مكانة

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي إن احتفالات المركز باليوم العالمي للمعلم تأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة العمل الدائم والمبتكر لترسيخ مكانة المعلم في قلوب وعقول شباب الوطن، وهو أمر واقع بالفعل منذ مرحلة التأسيس، حيث يشهد التاريخ على اهتمام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باستقطاب المعلمين ورعايتهم، إيماناً بدورهم في صناعة الكفاءات المبدعة، والتي عليها تقوم نهضة وحضارة ومستقبل الأمم، واستمراراً لهذا النهج الرائد، تواصل القيادة الرشيدة الجهود الكبيرة والمشهودة من أجل رعاية وتمكين المعلم ليقوم بدوره الكامل نحو صناعة ذلك الشباب القادر على مواصلة النهضة والتقدم في حاضر ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته قال الدكتور أحمد العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، إن المعهد يعمل وفق استراتيجية «أبوظبي التقني»، والتي تؤكد أن المعلم يشكل الأساس لصناعة المخرجات التعليمية الوطنية فائقة الإبداع والإنتاج، والقادرة على رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات التكنولوجية والهندسية، حيث إن الطلبة هم جواهر ثمينة يصنعها ويصقلها المعلم بمهاراته العالية، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للمعلم يعد فرصة لطرح مبادرات جديدة من شأنها تمكين المعلم من أداء دوره على الوجه الأكمل.

معايير عالمية

وبدوره أكد عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، أن الإدارة تعمل على صقل دور المعلم وتطويره بشكل مستمر وفق خطة ذات معايير عالمية تستوعب المناهج المتقدمة في التكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن صناعة وتخريج كفاءات وطنية متخصصة فائقة الجودة، تلبي طموحات القيادة الرشيدة وتتوافق مع متطلبات الخطط الاستراتيجية بالدولة.

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