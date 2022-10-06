جامعة الإمارات الأولى في الإمارات والثانية بدول التعاون

المصدر: وام

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حصلت جامعة الإمارات على المرتبة الأولى على مستوى الدولة ، والمرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي ، والمرتبة 121/ 212 عالميًا حسب تصنيف QS لماجستير إدارة الأعمال العالمية 2023.. وذلك في إنجاز جديد للجامعة .

فقد جاء تصنيف برنامج الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد وفق عدد من المعايير التي تم أخذها في الاعتبار لترتيب ماجستير إدارة الأعمال العالمية ضمن تصنيف " QS "Global MBA وهي: القابلية للتوظيف ، وقيادة الفكر ، بالإضافة إلى ريادة الأعمال ،وإنجازات الخريجين ، وعائد استثمار الطلاب في البرنامج، وكذلك تنوع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقالت الدكتورة ثريا لابين -مديرة ماجستير إدارة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات : “هذا الترتيب لعام 2023 لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال لدينا هو نتيجة نهج تعاوني بين طلابنا المميزين، وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية وقيادة الجامعة ”.

وأضافت أن هدف كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات تقديم برامج ذات تأثير حقيقي للطلبة على جميع المستويات الأكاديمية والمهنية وحتى الشخصية، لتطوير قادة المستقبل، والمجتمع إضافة إلى ترسيخ تفكيرهم العالمي والاستشرافي للحفاظ على نهج الاستدامة في المؤسسات والمنظمات .

جدير بالذكر تصنيف كيو أس للجامعات العالمية :" QS World University Rankings"‏ هو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم تنشُره كواكواريلي سيموندس - “Quacquarelli Symonds ”-‏ المُختصة بالتعليم.. وتوفر تحليلا مقارناً مستقلاً لـ15200 برنامج جامعي فردي تُدرس في 1543 جامعة في 88 موقعا عبر العالم في 51 تخصصاً أكاديمياً.

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