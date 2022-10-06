«خليفة التربوية» تنظم «شكراً معلمي»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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احتفت جائزة خليفة التربوية بيوم المعلم العالمي، وذلك خلال جلسة حوارية نظمت في مقرها بأبوظبي، بعنوان: «شكراً معلمي»، وحضرها حسين الحمادي.

ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وتحدث في الجلسة كل من الدكتورة مي ليث الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، والدكتور شوقي خرباش المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالعين، والدكتورة عائشة اليماحي مستشار في شركة ألف للتعليم، وأدارها الدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، بحضور عدد من القيادات التربوية والأكاديمية.

وفي بداية الجلسة ألقت أمل العفيفي كلمة قالت فيها: يسعدنا أن نلتقي اليوم في رحاب جائزة خليفة التربوية.

حيث ننظم هذه الجلسة الحوارية بعنوان «شكراً معلمي»، وذلك للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الـ5 من أكتوبر كل عام، كما نعتز بهذه المناسبة التي نسلط فيها الضوء على ما يحظى به المعلم من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرعاية التي هيأت للمعلم مكانة مرموقة في المجتمع، وعززت من رسالته ودوره في بناء الأجيال.

ركيزة أساسية

وأضافت أن دور المعلم يعتبر من الركائز الأساسية في بناء الأمم، وهو دور مقدر من قبل مختلف فئات المجتمع في وطننا الغالي، حيث يحظى المعلم والمعلمة بكل احترام وتقدير لجهودهم البارزة في التربية والتعليم ونشر نور المعرفة وترسيخ منظومة القيم وبناء الشخصية الطلابية في جميع المراحل الدراسية.

ولقد أولت جائزة خليفة التربوية المعلم اهتماماً منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007، وحرصت في جميع دوراتها على نشر ثقافة التميز، وتحفيز المعلمين على الإبداع والابتكار والريادة، وإطلاق البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنهض بمنظومة التعليم محلياً وعربياً ودولياً.

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