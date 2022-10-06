سيف بن زايد: نستذكر الرواد من المعلمين الذين حملوا رسالة سامية

المصدر: دبي- البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في تغريدة عبر «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للمعلم: «في يوم المعلم نستذكر أحد الرواد الأوائل من المعلمين الإماراتيين الذين ساهموا بحمل رسالة التعليم السامية، الأستاذ القدير أحمد مندي الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ليثمّن مسيرته المعطاءة ويشاركه ذكريات المرحلة الدراسية واليوم يلتقي صاحب السمو رئيس الدولة المعلمين في مجلسه العامر».

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