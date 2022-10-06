محمد بن راشد: شكراً لجميع المعلمين والمعلمات شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بتشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية، لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام: «لولاهم لم نكتب حروف حياتنا، ولولاهم لم تنهض بالعلوم دولنا، ولولاهم لم تعرف أجيالنا الخير من الشر والحق من الخطأ، شكراً لجميع المعلمين والمعلمات، شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية».

وأضاف: «وجهنا اليوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني، ثقتنا كبيرة فيهم وفي حكمتهم، وفريقنا القيادي لتطوير تعليمنا لا يكتمل بدونهم».

وشاركت دولة الإمارات العالم الاحتفاء بـ«يوم المعلم العالمي» تقديراً لجهودهم ودورهم المحوري في تعزيز قيم الابتكار والإبداع، التي تبدأ من مراحل التعليم الأولى.

ويحظى المعلمون في دولة الإمارات باهتمام وتقدير كبيرين عرفاناً بدورهم في نهضة المجتمع، عبر إنشاء جيل واع ومتعلم يحمل أسمى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

وخلال الخمسين الأولى من عمر اتحاد الدولة قفز عدد المدرسين في التعليم العام في الإمارات من 5530 مدرساً في العام 1975 ليصل في العام 2020 إلى 108020 مدرساً، بنسبة زيادة بين العامين وصلت إلى 1853 %.

وتسعى الإمارات بشكل دائم إلى إطلاق المبادرات التحفيزية، التي تسلط الضوء على دور المعلم، وتسهم بشكل فاعل في الارتقاء بوسائل وأساليب التعليم بكل مراحله على الصعيدين المحلي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز