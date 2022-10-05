«التعليم والمعرفة» تحتفي بمعلمي أبوظبي المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بيوم المعلم العالمي عبر تكريم 3 معلمين متميزين في أبوظبي، وذلك تقديراً لتفانيهم في العمل ومساهماتهم القيمة في بناء الجيل التالي من المتعلمين مدى الحياة.

ودعت الدائرة مديري المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي لترشيح المعلمين المتميزين لديها، حيث خضعت طلبات الترشيح لعملية تقييم صارمة من قبل لجنة التحكيم التابعة لدائرة التعليم والمعرفة لاختيار الفائزين الـ 3 الأوائل. واستقبلت الدائرة هذا العام أكثر من 190 ترشيحاً من المدارس، ليصل عدد الترشيحات الإجمالي منذ إطلاق المبادرة في يوم المعلم العالمي عام 2019 إلى حوالي 700 ترشيح، الأمر الذي يعكس إقبال المجتمع المدرسي على المشاركة.

واعتمدت لجنة التحكيم على مجموعة محددة وواضحة من المعايير، شملت تقييم التأثير الإيجابي للمعلمين في الفصول الدراسية، ومخرجات العملية التعليمية لطلبتهم، بالإضافة إلى المزايا التي يتفرد بها كل معلم عن نظرائه، والأثر الذي أسهم بتحقيقه على مستوى المدرسة والطلبة. وتم تنظيم فعاليات تكريم مفاجئة للمعلمين الفائزين في مدارسهم، تخللها تقديم الجوائز التكريمية والتذكارية، لتحفيز المعلمين الآخرين على أن يحذوا حذو الفائزين والتميز في مسيرة عطائهم.

وشملت قائمة المعلمين الفائزين بجائزة يوم المعلم العالمي 2022، دانييل ستيفن إيميري، وسونيلا بوخاري سلمان شاودري، وغريشما راجيش أنيل كومار. وتم تكريمهم أمام طلبتهم وزملائهم خلال زيارة مفاجئة لمدارسهم.

وتعليقاً على التكريم، قالت غريشما راجيش أنيل كومار، معلمة الحاسوب في مدرسة مايور الخاصة: سعادتي لا توصف اليوم لهذا التكريم الذي لم أتوقعه أبداً، وأود أن أشكر مديرة مدرستنا وجميع زملائي لدعمهم لي طوال مسيرتي.

وبدوره، عبر دانييل ستيفن إيميري، معلم الفنون في مدرسة الخبيرات البريطانية عن سعادته بالقول: أشعر بالسعادة والصدمة في الوقت ذاته، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي أحظى فيها بتكريم من هذا النوع. وأعتبر هذا الفوز تكريماً لمدرستنا ولجميع زملائي.

ومن جانبها، قالت سونيلا بوخاري سلمان شاودري، معلمة اللغة الإنجليزية في المدرسة الإسلامية الإنجليزية في أبوظبي: تغمرني مشاعر السعادة لدرجة أني لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فخري وامتناني لكوني أحد المعلمين الفائزين بهذه المبادرة.

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