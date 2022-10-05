شرطة أبوظبي تكرم المعلمين في يومهم العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت شرطة أبوظبي بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر من كل عام، وكرمت المحاضرين المتميزين من مختلف قطاعاتها تقديراً لجهودهم الريادية في تخريج كوادر شرطية مسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة وحماية الوطن، ووزعت الهدايا والورود على المعلمين بعدد من المدارس.

وأثنى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون في مسيرة النهضة والتطوير، متمنياً لهم المزيد من العطاء والسداد في مسيرتهم العلمية، ومعرباً عن اعتزازه بكل المحاضرين ومؤكداً أهمية دورهم الريادي ورسالتهم المتميزة في إعداد رجال أمن مثقفين وواعين يخدمون الوطن.

وبين أن الاحتفالية تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تقدير دور المعلم في تحقيق رسالته التربوية السامية وجهوده في تخريج كوادر شرطية مثقفة تسهم في عملية بناء وتنمية هذا الوطن.

وكرمت مديرية المرور والدوريات مدرساً متميزاً في مدرسة المنهل الدولية الخاصة، لجهوده في توعية سائقي الحافلات والطلاب مرورياً.

وبدوره أثنى العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات على جهود المعلمين المتميزين في أبوظبي المبادرين بتقديم مجهودات مقدرة في توعية الطلاب والطالبات وسائقي الحافلات المدرسية بالسلامة المرورية.

وأشادت مدرسة المنهل الدولية الخاصة بمبادرة مديرية المرور والدوريات، مؤكدة أن هذه اللفتة تشكل حافزاً ودافعاً معنوياً كبيراً للمدرسين في تقديم المزيد من الجهود في مجال نشر الثقافة المرورية بالمدارس.

وبدورها كرمت مديرية المؤسسات ‏العقابية والإصلاحية في قطاع المجتمع مدرسي «برنامج سوق العمل» من كليات التقنية العليا وذلك تأكيداً لجهودهم المتميزة في نقل العلم والمعرفة إلى نزلاء المؤسسة و‏بما ينعكس إيجابياً على عملية تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

واحتفلت إدارة التأهيل الشرطي بالعين التابعة للأكاديمية بالمناسبة، مشيدة بجهود الدولة في مضمار تمكين المعلم حتى أصبح كلمة السر في نهضة الوطن.

وأشاد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي بدور المعلمين في تطوير وتنمية الطلاب وتحفيزهم على العمل لخدمة الوطن، وشارك في الحفل مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بشرطة أبوظبي، مشيداً بجهود الكادر التعليمي في إدارة التأهيل الشرطي وذلك بحضور عدد من الضباط، وتضمن عرض فيلم قصير عن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعليم منذ تأسيسها.

وإلى ذلك كرم العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عدداً من المحاضرين من الإدارة وفرع المعهد المروري التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وقسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة / العين التابع لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع وقسم الضبط المروري وقسم مباحث المرور وقسم المخالفات وحجز المركبات وفرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين التابعين لمديرية المرور والدوريات.

كما كرمت شركة ساعد للأنظمة المرورية المحاضرين تقديراً لإسهاماتهم القيمة في مجال التعليم، ونفذ قسم المتابعة الشرطية - العين، بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة فعالية «أنت ملهم» في مدرسة أكاديمية الخليج الخاصة.

وأكد المقدم فايز مناحي السبيعي رئيس قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء في نفوس الطلبة. ونفذ قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين فعالية في مدرسة الرياحين بمشاركه أعضاء «كلنا شرطة».

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