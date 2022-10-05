خليفة بن طحنون: المعلمون صناع الأمل وبناة الاجيال

المصدر: وام

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أكد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أن المعلمين هم صناع الأمل وبناة الأجيال وأحد أساسات المجتمع القوي والسليم، مؤكدا أن مهنة التعليم من أرقى المهن وأسماها على مستوى الإنسانية.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: "ونحن نحتفل بيوم المعلم العالمي نتذكر معلمنا الأول وملهمنا ومصدر فخرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ننهل من فكره ونستمد من عزمه العزم لنستشرف المستقبل ببصيرته وطموحاته التي وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف دول العالم المتقدمة".

وأضاف: نفتخر بمعلمينا الذين ساهموا في بناء الطاقات والكفاءات وأعدوا الأجيال لتقود مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكداً أن كل إنجاز وأي فضيلة نجني ثمارها اليوم يعود جزء من فضلها إلى أولئك الذين نذروا حياتهم وسخروا جهودهم لينقلوا لأبناء الوطن المعارف والعلوم ويساهموا ببناء جيل واعٍ متسلح بالعلم ومتزود بالمعرفة.

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