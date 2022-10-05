محمد بن راشد يوجه بتشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية

المصدر: البيان

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وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية، لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «لولاهم لم نكتب حروف حياتنا، ولولاهم لم تنهض بالعلوم دولنا، ولولاهم لم تعرف أجيالنا الخير من الشر والحق من الخطأ، شكراً لجميع المعلمين والمعلمات، شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة وطنية».

وأضاف: «وجهنا اليوم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تشكيل مجلس للمعلمين ومجلس للقيادات المدرسية لإشراكهم في عملية اتخاذ القرار في المجال التعليمي والتربوي الميداني، ثقتنا كبيرة فيهم وفي حكمتهم، وفريقنا القيادي لتطوير تعليمنا لا يكتمل بدونهم».

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