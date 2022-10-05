27 طالباً يختمون القرآن الكريم في «مراكز مكتوم»

المصدر: دبي – البيان

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ختم 27 طالباً من الذكور القرآن الكريم كاملاً في رياض القرآن بإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تواصل رياض القرآن الكريم في مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدبي أنشطتها وجهودها في تحفيظ كتاب الله بهدف تخريج حفظة وحافظات متقنين للقرآن الكريم من المواطنين والمقيمين.

وأشار الشيباني إلى أن هذا الاستثمار في تحفيظ القرآن الكريم هو أسمى استثمار على وجه الأرض ويقام بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويحظى برعاية كريمة ودعم متواصل من قبل الشيخة علياء بنت خليفة بن سعيد آل مكتوم، مما أسهم في استمرار عطاء المراكز وارتقائها نحو النجاحات والتميز حتى الآن.

ومن جانبه أفاد يوسف صلاح رئيس قسم شؤون الدارسين والمعلمين بإدارة مراكز مكتوم بأن عدد المواطنين الذين يدرسون القرآن الكريم لفئة الذكور بلغ 570 مواطناً من إجمالي ما يقارب من 1500 دارس في رياض القرآن على مستوى إمارة دبي، وقد وصل عدد الحافظين لكتاب الله تعالى إلى 27 من الذكور لعام 2022م حتى الآن.

ولفت إلى أن عدد رياض القرآن بلغ 106 لعام 2022 حتى الآن على مستوى إمارة دبي منهم 5 رياض القرآن للكبار تضم المواطنين والمقيمين، ويقوم 65 معلماً بالتدريس والتحفيظ.

وأوضح أن إدارة مراكز مكتوم تنظم بعض الأنشطة المصاحبة لحفظ القرآن الكريم لقسم الذكور في كل من بردبي، وديرة، وأرياف دبي، وحتا، منها تخصيص 4 رياض القرآن خاصة بالقراءات لتطوير أداء المعلمين والمنتسبين والدارسين، وبلغ عدد الحاصلين على الأسانيد في تلك القراءات 5 من الذكور منذ بداية العام.

وتابع: كما يتم تنظيم دورات تأهيلية للعاملين في رياض القراءات منها (دورة الإجازة في المتون العلمية القرآنية وتحفة الأطفال والجزرية، دورة في فن إدارة رياض القرآن، فن التحكيم في المسابقات القرآنية) وغيرها من الأنشطة الترفيهية المصاحبة منها (كرة القدم، بطولة بلاي ستيشن، تنس طاولة، بي بي فوت، رحلات ترفيهية).

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