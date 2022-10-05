«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تنظم ملتقى أجيال المعلمين

المصدر: دبي - وام

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احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بيوم المعلم العالمي، ونظمت فعاليات «ملتقى أجيال المعلمين» أمس في قاعة المسرح في مقر المؤسسة. ويهدف الملتقى، الذي بُثّ افتراضياً، إلى تسليط الضوء على مجموعة من التجارب المتميزة للمعلمين من مختلف الأجيال واستعراض تجاربهم المتنوعة من خلال حوار بين أجيال مختلفة من المعلمين، حيث استضاف الملتقى خمسة من المعلمين المتميزين وتم توزيعهم وفق مسيرتهم المهنية، والتي شملت المعلم الواعد والمعلم المتمكن والمعلم الناضج والمعلم الخبير والمعلم القدير.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة: «احتفاءً بيوم المعلم العالمي، وتقديراً لدوره وجهوده في تربية وتعليم الأجيال، نظمت المؤسسة ملتقى أجيال المعلمين بمشاركة كوكبة متميزة من المعلمين».

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