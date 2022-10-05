افتتاح معرض الخليج للتعليم والتدريب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أمس، فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب في أبوظبي، الذي يقام برعاية وزارة التربية والتعليم. حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين والأكاديميين ومديري المدارس بجانب أكثر من 2000 طالب وطالبة من المدارس، ونخبة من ممثلي الجامعات المحلية والخليجية.

ويستمر المعرض على مدار 3 أيام ويشكل منصة نموذجية تتيح للطلبة، خاصة في المرحلة الثانوية، تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية، لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية، والإجابة عن جميع استفساراتهم، لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة. وأكد الدكتور محمد المعلا أهمية المعرض الذي يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستثمار للعنصر البشري.

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