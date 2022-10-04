فريق من جامعتي الشارقة والأمريكية يعمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف الدكتور عبدالغني العلبي، مدير مركز الطاقة المستدامة وأنظمة القوى في جامعة الشارقة لـ«البيان»، أنه وبالتعاون مع فريق بحثي من الجامعة الأمريكية في الشارقة وبشراكة ودعم من شركة نفط وغاز الشارقة الوطنية «SNOC» يتم العمل على مشاريع بحثية لحلول الطاقة المستدامة بهدف إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، والذي يعتبر أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن التوسع في استخدامه سيحافظ على البيئة ويقلل من مشاكل الانبعاثات الحرارية، كما يعتبر الهيدروجين الأخضر عالي التكلفة مقارنة بالهيدروجين الأزرق والرمادي، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة المتجددة، ومع ذلك أدت التطورات الأخيرة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى انخفاض كبير في هذه التكاليف، حيث تتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بين 3 - 6.5 إلى دولارات للكيلوغرام، مبيناً أنه من المتوقع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وبالتالي انخفاض تكلفة الهيدروجين الأخضر إلى نطاق الهيدروجين الرمادي بحلول عام 2025، وأقل من ذلك بحلول عام 2040، كما أن الإمارات تتبنى تخفيض الانبعاث الكربوني لتحسين البيئة والمناخ.

مبادرات

ولفت إلى أن هناك العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تم اعتمادها في الدولة للحد من الانبعاث الكربونية، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين الأخضر، وينطلق ذلك لسببين، الأول، تبني الدولة مبادرة تخفيض وتحييد الانبعاثات الكربونية لتحسين وضع البيئة والمناخ، وثانياً، وجود محطات الطاقة الشمسية التي ستجد من إنتاج الهيدروجين الأخضر حلاً متطوراً لتخزين هذه الطاقة المنتجة.

مصدر آمن

وأضاف الدكتور العلبي، أن الهيدروجين الأخضر يعد مصدراً آمناً للطاقة ولا يسبب في أي انبعاثات كربونية، وبالتالي سيسهم الهيدروجين الأخضر في تحولات الطاقة مستقبلاً، وسيساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية، ما سيساعد بشكل كبير على الحد من التغير المناخي.

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