30 طالباً متفوقاً يكملون برنامج الأكاديمية الصيفية لجامعة نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكمل 30 طالباً إماراتياً متفوقاً من طلاب المدارس الثانوية برنامج الأكاديمية الصيفية المكثف والثقافي لجامعة نيويورك أبوظبي 2022 لمدة 18 شهراً،

وتم إعداد البرنامج خصيصاً لطلاب المدارس الثانوية الإماراتيين المتميزين أكاديمياً في الدولة، حيث يسعى إلى إعدادهم للالتحاق في أفضل الجامعات في العالم.

وقال معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: يتمتع الشباب والشابات المشاركين في برنامج الأكاديمية الصيفية بأعلى مستويات الإنجاز الأكاديمي وشغف المعرفة والإمكانات القيادية، وتشكل إبداعاتهم ومهاراتهم وإنجازاتهم مصدر فخر كبير.

ويستعد المشاركون في الأكاديمية الصيفية بجامعة نيويورك أبوظبي لتعزيز قدراتهم على المشاركة والتعاون مع مجموعة من الثقافات الدولية المتنوعة والتعرف على الآخر مع المحافظة على القيم والثوابت.

نجاح

واحتفل البرنامج التنافسي المقام منذ 12 عاماً، بنجاحه، حيث تم قبول خريجي الأكاديمية الصيفية الإماراتية في نخبة من الجامعات التي تعتمد اللغة الإنجليزية في مناهجها، مثل: جامعة ييل، وبرينستون، وجامعة تورنتو، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة جورج واشنطن، وجامعة بوسطن، وكينجز كوليدج لندن، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وجامعة توكاي، بالإضافة إلى جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك وغيرها الكثير.

مهارات

ومن جهتها، قالت فاطمة عبدالله، النائب الأول لرئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: تتمتع الأكاديمية بسجل حافل في تعزيز مهارات الطلاب المحليين الموهوبين بهدف التميز في المؤسسات التعليمية الأكثر تنافسية والمعروفة عالمياً. ولا يستمر خريجونا في الحصول على وظائف أكاديمية فحسب، بل يحققون نجاحاً طويل الأمد في العديد من المجالات.

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