تفاهم بين مركز باحثي الإمارات وكلية المدينة الجامعية بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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وقع مركز باحثي الإمارات بدبي وكلية المدينة الجامعية، أخيراً، بمقر الكلية بعجمان، مذكرة تفاهم، تنص على تعزيز مجالات التعاون في منظومة البحث العلمي على المستوى المؤسسي في دولة الإمارات، مما يدعم المختصين في المجال وطلبة الجامعة، وقّع المذكرة الدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات، والأستاذ عمران خان رئيس كلية المدينة الجامعية بعجمان، بحضور الشيخ عبدالله المعلا، خالد علي عضواً مجلس الأمناء بمركز باحثي الإمارات، الدكتور فواز حبال رئيس مجموعة جيمنوس، وياسر المصري المدير التنفيذي للمجموعة وكارلا سركيس مطورة الأعمال التنفيذية بالمركز، والدكتور محمد عميرة نائب رئيس كليه المدينة الجامعية بعجمان، سلمي سيناران رئيسة قسم التسجيل بالكلية، دكتورة بسنت عيادة مديرة إدارة البحث العلمي ونائبة رئيس العلاقات العامة.

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