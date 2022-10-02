تفاهم بين مركز باحثي الإمارات وكلية المدينة الجامعية بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مركز باحثي الإمارات بدبي وكلية المدينة الجامعية، أخيراً، بمقر الكلية بعجمان، مذكرة تفاهم، تنص على ضرورة تعزيز وتقوية مجالات التعاون في منظومة البحث العلمي على المستوى المؤسسي في دولة الإمارات، مما يدعم المختصين في المجال وطلبة الجامعة، وقّع المذكرة الدكتور فراس حبال رئيس مركز باحثي الإمارات، والأستاذ عمران خان رئيس كلية المدينة الجامعية بعجمان، بحضور الشيخ عبدالله المعلا، خالد علي عضواً مجلس الأمناء بمركز باحثي الإمارات، الدكتور فواز حبال رئيس مجموعة جيمنوس، وياسر المصري المدير التنفيذي للمجموعة وكارلا سركيس مطورة الأعمال التنفيذية بالمركز، والدكتور محمد عميرة نائب رئيس كليه المدينة الجامعية بعجمان، سلمي سيناران رئيسة قسم التسجيل بالكلية، دكتورة بسنت عيادة مديرة إدارة البحث العلمي ونائبة رئيس العلاقات العامة.

خطوة أولى

من جانبه، أكد دكتور فراس حبال، أن مذكرة التفاهم مع كلية المدينة الجامعية ما هي إلا خطوة أولى على طريق الشراكة الناجحة ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلي تحقيق أقصي استفادة منها من أجل مساهمتها في تطوير مجال البحث العلمي في الدولة، مبدياً سعادته بكافة الأفكار التي تم طرحها بين الطرفين خلال الاجتماع والتي ستعود بالنفع والفائدة على المجال بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة الباع الطويل والتميز بين كافة دول العالم.

بدوره، أوضح الأستاذ عمران خان، أن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع مركز باحثي الإمارات يؤسس لعلاقات مميزة بين الطرفين ويوسع القاعدة المعرفية للاستفادة من خبرة الطرفين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبيناً أن التعاون سوف يسهم بشكل كبير في تطوير رؤى وخطط مستدامة تخدم رسالة البحث العلمي، وتطبق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات من أجل المساهمة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز