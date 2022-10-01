شرطة دبي توعي الأطفال بمخاطر التوجه للمسابح بمفردهم

المصدر: دبي - البيان

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نظم قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ ومبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المشترك، ورشة لتوعية أطفال روضة الجميرا بمخاطر التوجه إلى أحواض السباحة بمفردهم بعيداً عن الرقابة العائلية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة التدريسية للروضة.

وحضر الورشة التوعوية التي جاءت بتوجيهات من العقيد الدكتور حسن سهيل مدير مركز شرطة الموانئ، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري الذي وجه الأطفال بأهمية عدم الاقتراب من أحواض السباحة إلا بمرافقة ذويهم حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وتضمنت الورشة تثقيف الأطفال مرورياً وبإجراءات السلامة العامة ثم توزيع الهدايا عليها.

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