5 ديسمبر انطلاق امتحانات نهاية الفصل الأول

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري في 5 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته، لطلبة التعليم العام والخاص المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وذلك وفقاً لدليل سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، الصادر عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وحدد الدليل بدء الاختبارات التعويضية في 12 من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته، وتستهدف الطلبة المتغيبين بعذر عن الامتحانات الأساسية، وتطبق امتحانات طلبة التعليم الخاص في مدارس التعليم العام الحكومي، ما عدا مواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية)، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع المدرسية، وبيّن الدليل أن الامتحانات التعويضية تقدم للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وأكد الدليل أهمية ضرورة استمرار عملية التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي، وفقاً لدليل المعلم، وكذلك تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من 5 إلى 12 لمواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية)، خلال الفترة من 25 نوفمبر المقبل حتى 29 من الشهر نفسه، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

آلية

وتضمن الدليل آلية التعامل مع بعض الحالات الخاصة خلال الاختبار، ففي حالة الطلبة المطعمين بجرعتين أو الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح»كوفيد - 19"، أو غير المطعمين، أو الذين لديهم استثناء طبي، يتم إجراء الامتحانات حضورياً لطلبة المدارس (المطعمين وغير المطعمين)، مع الالتزام بالفحوصات حسب توجيهات الجهات الخاصة، وبالنسبة للطلبة أصحاب الهمم، تتم دراسة حالة الطالب، وتحديد إن كانت الحالة تسمح بحضور الطالب بشكل واقعي لأداء الاختبار، وإذا كانت حالة الطالب لا تسمح بحضوره، فسيتم تخصيص لجنة خاصة لاختبار الطالب عن بعد، مع ضرورة فتح الكاميرا، وتحديد توقيت محدد للاختبار.

وفي حالة الطلبة المصابين والمخالطين، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي، بعد دراسة أحقية الطالب ونوع التحدي الذي يواجهه، وفي حالة ضعف الشبكة، وعدم توفر أجهزة لدى بعض الطلبة، فإنه يتم توفير أجهزة حاسوب (إن وجدت)، أو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدرسة، مع وجود خيار offline، لحل الاختبار، وفي حال تعذر تطبيق ذلك، يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار، مع ضرورة ارتداء القفازات أثناء تداول الامتحانات الورقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفي حالة الطلبة الموجودين خارج الدولة أو في مرحلة علاج، فإن حالاتهم الصحية تتم دراستها، وفي حال تمكن الطالب من أداء الاختبار يُطبق عن بعد، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة، مع ضرورة فتح الكاميرا، وفي حال كانت الحالة الصحية للطالب لا تسمح بالتقدم للاختبار، فسيتم تجهيز نسخة اختبار تعويضي، وفق جدول يحدد من قبل المؤسسة، أما في حالة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للاختبار، وفق الزمن المحدد، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقية الطالب، ونوع التحدي الذي واجهه.

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