جامعة الخليج الطبية تخرّج 440 طالباً

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفلت جامعة الخليج الطبية بدفعة الطلاب المستجدين من كل البرامج الطبية والصحية التي تمنحها كليات الجامعة الست، وذلك في حفل «المعطف الأبيض» الذي نظمته الجامعة أول من أمس، حيث حصلوا على المعاطف البيضاء الأولى لهم أثناء مشاركتهم في هذا التقليد العريق. وبارتدائهم هذه المعاطف البيضاء إشارة لاتخاذهم أولى خطاهم نحو رحلتهم في مجالات الرعاية الصحية.

وكان الدكتور محي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية، الضيف الرئيسي للحفل، فيما ترأس الجلسة الدكتور حسام حمدي، مدير جامعة الخليج الطبية، كما حضر أكبر محي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية لمجموعة ثومبي، بالإضافة إلى نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات.

وقال الدكتور ماندا فينكاترامانا، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: إن عدد الطلاب الجدد هذا العام بلغ 440 طالباً من السنة الأولى من 47 دولة مختلفة والتحقوا ببرامجنا الأكاديمية مثل:

دكتور في الطب، بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية، الدبلوم في العلوم ما قبل السريرية، بكالوريوس في جراحة الأسنان، دكتور صيدلي، بكالوريوس العلاج الطبيعي، بكالوريوس العلوم في المختبرات الطبية، بكالوريوس العلوم في تقنية التخدير، بكالوريوس العلوم في التمريض، وبكالوريوس الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية.

وذكر الدكتور حسام حمدي الطلبة الملتحقين بدفعة 2022 بدورهم المهم في مجال المهن الطبية والصحية.

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