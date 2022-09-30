جامعة الإمارات تناقش دور منصات التواصل في توظيف مهارات الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بجلسة حوارية تحت عنوان: «نظرة مستقبلية لدور منصات التواصل الاجتماعي في توظيف مهارات الطلبة»، كما نظمت اجتماعاً لمديري إدارات الاتصال الحكومي في المؤسسات التعليمية في الدولة.

وشارك في الندوة كل من الطالب عيسى العوضي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، صاحب تجربة متميزة في مواقع التواصل، والطالب عبد الرحمن صلاح الحوسني من جامعة الشارقة، صاحب موقع إلكتروني رائد، وفاطمة الأحبابي كاتبة وأديبة، خريجة جامعة الإمارات، رئيس وحدة التحرير والتدقيق اللغوي في مركز تريندز للبحوث والدراسات وأدارت الجلسة الطالبة حمدة البلوشي من جامعة الإمارات.

وقدم المشاركون رؤيتهم وتجربتهم الإعلامية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف التطبيقات التقنية، مؤكدين على أهمية ودور امتلاك مهارات وتقنيات التواصل بشكل جيد، لاسيما وأن مواقع التواصل والشبكات العنكبوتية تتيح مجالاً وفضاءً واسعاً أمام أصحاب تلك المواقع من إعلاميين ومغردين وهواة، لدرجة أنها باتت تفرض نفسها على الساحة الإعلامية كأحد الخيارات الاستراتيجية في نقل المعلومات وتقديم محتويات إعلامية نوعية وشاملة، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية امتلاك الوعي وحس المسؤولية وإبراز دور الإعلام التقليدي كونه الخيار الرسمي، لما يتمتع به من رصانة ومهنية ومصداقية في نقل المعلومة، مشيرين أيضاً إلى أهمية أن يواكب الإعلام التقليدي تقنيات العصر، وهذا ما تقوم به وتعمل عليه العديد من المؤسسات الإعلامية سواء في الإعلام المقروء أم المرئي أم المسموع، لما لمواقع التواصل من أهمية باتت تستقطب شرائح اجتماعية واسعة تحتاج إلى المعلومة السريعة التفاعل مع الحدث أولاً بأول.

ومن جانب آخر نظمت الجامعة اجتماعاً تنسيقياً لمديري ومسؤولي إدارات الاتصال الحكومي في عدد من المؤسسات برئاسة غالية الأحبابي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جامعة الإمارات، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه إدارات الاتصال الحكومي في المؤسسات التعليمية، وطرق قياس تأثير المواد الإعلامية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة محلياً وعالمياً.

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