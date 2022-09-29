2132 طالباً يشاركون في «معرض التخصصات»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت «مكتبات الشارقة» فعاليات الدورة الرابعة من «معرض التخصصات»، بمشاركة 2132 طالباً وطالبة من 15 مدرسة حكومية وخاصة، والذي يستهدف طلبة المرحلة الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، إلى جانب الأفراد المهتمين بالدراسة في دولة الإمارات، بهدف زيادة وعيهم بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة، وتساعدهم على التخطيط لمسارهم المهني بنجاح.

واستضاف المعرض 17 جامعة وكلية ومعهداً بالدولة، تمثل مختلف التخصصات الأكاديمية، للإجابة عن تساؤلات الطلبة حول طبيعة فرص العمل المرتبطة بالتخصصات مستقبلاً. وتضمنت الفعاليات على مدار يومي المعرض محاضرات ألقاها عدد من الاستشاريين الأكاديميين، الذين ركَّزوا على أبرز التحديات التي قد تواجه الطلبة في اختيار التخصص الجامعي الأنسب.

وقدّمت الدكتورة فاطمة الغساني المحاضرة الأولى «الاعتبارات الستة لاختيار التخصص الجامعي»، تحدثت فيها حول ضرورة تحديد رسالة الطلاب في الحياة لاختيار التخصص المناسب، واستعرضت قائمة بأهم عشرة اختصاصات مطلوبة لعام 2030، وعلى رأسها الأمن السيبراني والهندسة الطبية الحيوية.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان «ما هو اختبار إمسات – اختبارات القبول الجامعي لطلاب الصف الثاني عشر»، واستعرضت فيها «المدرسة. كوم» مجموعة نصائح تعزز من فرص نجاح الطالب في الاختبار، وركزت على تعريف الطلبة باختبار إمسات الإلكتروني ومدته وعدد الأسئلة فيه. وأكدت المحاضرة ضرورة معرفة الطالب بقوانين الرياضيات وخصائصها وشروطها للنجاح في الاختبار، وقدمت توصيفاً للحد الأدنى من الدرجات المطلوبة لضمان القبول الجامعي.

ومن خلال محاضرة «تخصصك العلمي بوابة مستقبلك»، ركَّز البروفيسور محمد وطفي، من مركز «أفق الإبداع»، على توجيه الطلاب لتحديد خيارات دقيقة وواضحة لاختيار الكلية بما يتلاءم مع استعدادهم وأهدافهم الوظيفية بعد الثانوية. وسلّط الضوء على أهمية تخطيط الطالب خلال الدراسة من أجل الانخراط مباشرة في سوق العمل واكتساب المعارف والمهارات التطبيقية إلى جانب المفاهيم النظرية.

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