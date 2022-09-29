70 طالباً يتنافسون في تحدي الجامعات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت فعاليات تحدي الجامعات، الذي تنظمه جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022 في الشارقة، وذلك بمشاركة أكثر من 70 طالباً لاختيار أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظف المستقبل الشامل في مجال الاتصال الحكومي، وتستمر لمدة يومين.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن المسابقة تأتي في إطار الاستجابة لتوجهات حكومتنا الرشيدة في تفعيل وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وبما يخدم الدولة والمجتمع، وهي مسابقة تقام لأول مرة بمشاركة 14 فريقاً من 9 جامعات في الدولة.

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