«أمريكية دبي» تشارك في مؤتمر الجامعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت الدكتورة صابرينا جوزيف رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في دبي، في مؤتمر الجامعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي استضافته جامعة خليفة في أبوظبي مؤخراً، بحضور معالي أحمد بلهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وفيل باتي كبير مسؤولي المعرفة في مؤسسة تايمز للتعليم العالي المنظمة للمؤتمر.

وترأست الجلسة الصباحة بعنوان: ابتكار اليوم لتعليم الغد، شارلوت كولز. رئيس المحتوى، سلسلة الأحداث الرقمية في مؤسسة تايمز للتعليم العالي، حيث تمت مناقشة كيف ستفتح التكنولوجيا المجال لجامعات عالمية المستوى للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات والفرص في تبني الابتكار التكنولوجي عبر حرم الجامعات.

وضمان النزاهة الأكاديمية لعمل الطالب، مع التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس يلعبون دوراً مركزياً في دعم الابتكار التكنولوجي والاستفادة منه في الفصل الدراسي.

وهذا يتطلب التزاماً مؤسسياً بالتحسين المستمر لأعضاء هيئة التدريس من خلال المشاركة في فرص التطوير المهني التي تركز على أفضل الممارسات في علم أصول التدريس، إضافة إلى التأكد من أن أعضاء هيئة التدريس مستعدون للعب دور مختلف في الفصل الدراسي عبر الإنترنت، حيث يكونون فيه ميسرين ومجمعين للمعرفة بدلاً من سلطات الفصل الدراسي.

كما تم مناقشة دعم نموذج تدريس أكثر تركيزاً على المتعلم، تضمن رقمنة العمليات الأكاديمية قدراً أكبر من الكفاءة.

وطرحت الدكتورة صابرينا جوزيف أمثلة حول كيفية تطبيق الجامعة الأمريكية في دبي للتكنولوجيا، وذلك لابتكار ممارسة تربوية عبر البرامج التعليمية، من خلال الفصول الدراسية الذكية والتوسع في الفصول الدراسية عبر الإنترنيت، إلى جانب تطوير المعامل التقنية بما في ذلك الواقع الافتراضي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لدعم المنهج المقرر.

وأكدت استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التقييم المستمر من خلال أدوات مثل أنظمة التدريس الذكية والقراءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم اللغة، واستخدام تحليلات المتعلم لتقييم نجاح الطلاب وإبلاغ مبادرات التحسين المستمر، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتوسيع التعاون مع الجامعات الدولية والمتخصصين في الصناعة، مع استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل وتعزيز التعاون بين الطلبة.

وضم المؤتمر ورشة عمل بعنوان: الارتقاء بالمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التعلم عبر الإنترنيت.

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