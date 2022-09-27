«مؤسسة الإمارات للتعليم» تعلن البرمجة الزمنية للفصول الدراسية الثلاثة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم عن البرمجة الزمنية للفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي 2022-2023، وسياسة تقييم أداء الطلبة، وحددت المؤسسة موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الأول في 5 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه، أما الامتحانات التعويضية للطلبة ستنطلق من 12 حتى 16 ديسمبر المقبل، وسيتم عقد التدريب المهني للمعلمين خلال الفترة ذاتها، فيما ستعمل المؤسسة على تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإصدار النتائج خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير2023، ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجاري، 162 يوما بواقع 69 يوما للفصل الدراسي الأول و 55 يوما للفصل الدراسي الثاني و 38 يوما للفصل الدراسي الثالث.

وتفصيلا: تنطلق الاختبارات التشخصية من 3 إلى 7 أكتوبر المقبل، وحددت اخر موعد لرصد ومراجعة واعتماد درجة التقييم التكويني لمواد المجموعتين في 24 نوفمبر المقبل، على ان تنطلق إجازة الشتاء للطلبة من 10 ديسمبر حتى 1 من يناير 2023 على ان يبدأ دوام الطلبة والكادر الإداري والتدريسي للفصل الدراسي الثاني في 2 يناير 2023.

أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فتبدأ من 20 إلى 24 مارس 2023، وامتحانات مواد المجموعة "ب" العملية من 13 حتى 17 مارس، فيما تبدأ إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني من 25 مارس حتى 16 أبريل 2023، ليبدأ الدوام في 17 من الشهر ذاته، وحددت المؤسسة فترة تحليل النتائج وإصدارها من 24 إلى 28 أبريل 2023.

وفي الفصل الدراسي الثالث، حددت المؤسسة فترة الامتحانات الختامية من 12 إلى 16 يونيو 2023، والامتحان التعويضي من 19 إلى 22 من يونيو ذاته، ليكون آخر يوم لدوام الطلبة في العام الدراسي الحالي في 26 يونيو 2023، وتنظم امتحان الإعادة من 3 إلى 7 يوليو 2023، وإصدار النتائج من 10 إلى 14 يوليو 2023، وهو نهاية دوام الكادر التعليمي.

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