"التربية" تفتح باب التسجيل في برنامج "انطلاقة" لتمكين الطلبة من الالتحاق بالجامعات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي "انطلاقة" لتطوير وتنمية مهارات الطلبة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، لتهيئة جيل من الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً، وفتح آفاق تعليمية مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتغذي القطاعات ذات الأولوية وتعزز الانتماء الوطني وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة ان برنامج " انطلاقة " يركز على تقديم فرص متنوعة للطلبة في دول الابتعاث، ويقدم إرشاد اكاديمي يتناسب مع الميول المهنية و إمكاناتهم، بالإضافة إلى تسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط، وجاء البرنامج ليحاكي توجهات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071، والبنود والمؤشرات والخطط المنبثقة عن الخمسين عام المقبلة، التي ترتكز على إعداد الكفاءات المواطنة، وتهيئتهم لخوض غمار التنافسية، وثقافة التعلم مدى الحياة التي نغرسها في مجتمعاتنا المدرسية، عبر تمكين الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة وثانويات التكنولوجيا التطبيقية من الالتحاق بالجامعات الرائدة عالميا ومحليًا.

ويتضمن البرنامج مرحلتي التأهيل والتمكين، حيث تستهدف مرحلة التأهيل طلبة الصفين 9 و10، والتي تعمل على تأهيل الطلبة بالمتطلبات الأساسية والمهارات اللازمة التي يجب أن يمتلكها الطالب قبل انتقاله إلى مرحلة اختيار التخصص، بينما تستهدف مرحلة التمكين طلبة الصفين 11 و12، والتي تعمل على تمكين الطلبة من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية والمحلية وبما يضمن استمرار تميزهم أثناء دراستهم الجامعية.

وتحرص الوزارة من خلال "انطلاقة" على تعزيز وتطوير العلاقات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية المحلية والعالمية واستقطاب وتأهيل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن الاستثمار في رأس المال البشري للطلبة وتمكينهم وتوفير الخيارات الدراسية المتعددة للطلاب.

ويواكب " انطلاقة " المتطلبات المستقبلية لسوق العمل ويقدم للطلبة الإماراتيين فرص تعليم متميزة تؤهلهم للحصول على مجالات عمل تنافسية بعد تخرجهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة ومبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة عبر إكسابهم أحدث المعارف والمهارات، وتأهيل الخريجين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات والرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة في الازدهار واستدامة التطور والتنمية الاقتصادية الشاملة.

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