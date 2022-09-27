الكمامة غير إلزامية في مدارس دبي

المصدر: ‏‎أبوظبي - البيان، وام

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، فإن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 218610 فحوص جديدة خلال 24 ساعة وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 342 إصابة بكورونا.

‏‎وأفادت الوزارة بوفاة حالة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,344 حالة.كما أعلنت عن شفاء 323 حالة لمصابين بالفيروس.

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