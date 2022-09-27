تعليم لغة الإشارة لطلاب مدارس حماية بشرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، وبدعم وتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلق اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، التجربة الأولى على مستوى الدولة لتعليم لغة الإشارة لطلاب مدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، بحضور المقدم عبد الله سالم السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، وجمال الشيبة، مدير مدارس حماية للبنين، وعدد من الضباط والهيئة التدريسية.

وأكد اللواء غيث السويدي، حرص قطاع الأكاديمية والتدريب ومدارس حماية بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، لتفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي «مجتمعي.. مكان للجميع»، الهادفة لتكون دبي صديقة بالكامل لأصحاب الهمم، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي.

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