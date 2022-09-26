وزيرة التعليم المبكر تطّلع على تجربة الشارقة في إنشاء الحضانات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلعت معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، خلال زيارتها مجلس الشارقة للتعليم، على تجربة إمارة الشارقة في إنشاء حضانات مجلس الشارقة للتعليم، وما توفره من بيئة تربوية متكاملة لرعاية الأطفال، ضمن إطار الشارقة للطفولة المبكرة، وذلك بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وعلي يعقوب الحوسني عضو مجلس أمناء مجلس الشارقة للتعليم، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وقدمت معالي سارة مسلم، خلال لقائها مسؤولي التعليم في إمارة الشارقة، تعريفاً حول أبرز أعمال واختصاصات الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، وما تتولاه من مهام تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في توفير الرعاية الشاملة للأطفال، في ظل مسؤولية الهيئة لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والبرامج المتعلقة بالمتطلبات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، من الولادة حتى الصف الرابع، شاملاً الحضانات ورياض الأطفال.

وأكدّت معاليها حرص الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تعتبر زيارتها لمجلس الشارقة للتعليم، والاطلاع على تجربته المتقدمة في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

تعاون

من جانبه، أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، حرص مجلس الشارقة للتعليم، على تعزيز التعاون مع الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر، وبيان ما يتوافر في إمارة الشارقة من حضانات متكاملة لمجلس الشارقة للتعليم، التي تم إنشاؤها بتوجيه ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنفيذاً لرؤيته الرامية إلى تمكين الجيل الجديد منذ نعومة أظفارهم.

من جانبها، عرفت مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة بحضانات مجلس الشارقة للتعليم، البرامج التدريبية للكادر، وسبل الشراكة مع أولياء الأمور.. مستعرضة إطار الشارقة للطفولة المبكرة، والمناهج التي يتم تدريسها في حضانات مجلس الشارقة للتعليم.. موضحة أن «إطار الشارقة للطفولة المبكرة»، يختص برعاية الطفل من سن ثلاثة أشهر حتى سن القبول بالروضة، حيث قامت بإعداده لجنة مؤلفة من 25 عضواً، على مدى 3 سنوات متصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز