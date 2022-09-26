فعاليات متنوعة في يوم الجاليات بجامعة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بحضور خالد الزهراني نائب القنصل السعودي في دبي فعاليات يوم الجاليات والأندية الطلابية الذي تنظمه إدارة شؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس اتحاد طلبة الجامعة والأندية الطلابية في الجامعة.

وتضمنت الفعاليات استعراض الأندية الطلابية لأنشطتها وتقديم بعض الجوانب المعرفية والثقافية والاجتماعية عن كل بلد إضافة لعدد من العروض الثقافية والفنية والفلكلور الشعبي.

حضر الافتتاح الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

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