«خليفة التربوية»: ورش التميز جسر للتواصل بين الفائزين والمرشحين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية برنامج ورش التميز التطبيقية الذي تنفذه في الميدان التعليمي للتعريف بالمجالات المطروحة للدورة السادسة عشرة 2022 - 2023.

ولفتت إلى أن هذه الورش تمثل جسراً للتواصل المعرفي وتبادل الخبرات بين الفائزين والمحكمين والمرشحين المحتملين لهذه الدورة، والتي تتضمن 10 ورش موزعة على 17 فئة تغطي مختلف مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي، ويفتح فيها الباب للمشاركة من قبل عناصر الميدان التعليمي محلياً وعربياً ودولياً.

وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى أنها نظمت أمس، الورشة التطبيقية الثانية في معهد تدريب المعلمين بإمارة عجمان بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على مستوى الدولة وممثلي الجهات ذات العلاقة بالمجالات المطروحة.

ونوهت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى أن البرنامج التعريفي والورش التطبيقية يعزز من رسالة الجائزة لنشر التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، خاصة في ضوء التنوع الذي تشهده مجالات الجائزة وما تم طرحه مؤخراً من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

وأوضحت أن ورشة التميز في معهد تدريب المعلمين تحدث فيها المحكمون والفائزون، وقدم كل منهم إرشادات حول المجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير للفوز في كل مجال منها.

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