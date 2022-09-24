طلبة مدارس في حتا يتعرفون على خدمات جمارك دبي

المصدر: دبي – البيان

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شارك مركز جمارك حتا فرحة الطلاب بالعودة إلى المدارس، بتنظيم زيارة إلى مدرسة حتا للتعليم الأساسي، حيث تم تقديم شرح مبسط للطلبة عن دور جمارك دبي في دعم التجارة المشروعة وحماية المنافذ والحدود، وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا التذكارية والعينية للطلبة وسط أجواء إيجابية وفرحة غامرة.

وقال حمد كاجور النعيمي مدير أول مركز جمارك حتا إن المبادرة تنطلق من توجيهات دائرة جمارك دبي بالاهتمام بالأجيال الجديدة ونشر التوعية والتثقيف بالعمل الجمركي بين طلبة المدارس في جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى تعريف الطلبة بأهمية الملكية الفكرية وكيفية حماية أفكارهم وإبداعاتهم، حيث تحرص جمارك دبي على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق مبادرات تسهم في إيجاد بيئة إيجابية تشجع الطلاب على استقبال العام الدراسي الجديد بهمة ونشاط، وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

جهود

وعززت جمارك دبي جهودها في دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تنفيذ 114 مبادرة مجتمعية استفاد منها 70000 مستفيد من كل شرائح المجتمع، ووظفت الدائرة كل مواردها وإمكانياتها على جميع الصعد لإحداث طفرة في مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات دعمت خطتها الاستراتيجية، لتعزيز النموذج المستدام في مبادراتها لكل شرائح المجتمع للمساهمة في ازدهاره وتنميته من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مثل هذه المبادرات حرصاً منها على المساهمة في حماية المجتمع وتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس.

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